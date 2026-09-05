Tres grandes firmas anunciaron que no trabajarán en Malvinas

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, anunció que no participará en ninguna actividad en Malvinas. Esto se da tras las declaraciones del presidente Javier Milei en cadena nacional el jueves, cuando anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago.



La firma, antes conocida como Schlumberger, presente en 100 países y con sede en Estados Unidos, confirmó su postura a través de un comunicado. Detalló que la decisión se basa en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial este viernes. La normativa, entre otros puntos, apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las Islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes, y exige una declaración jurada de cumplimiento de esa ley para acceder a beneficios del RIGI y a permisos, concesiones o habilitaciones.



En este contexto, SLB indicó que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”. Y concluyó: “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.



Tras ello, el canciller Pablo Quirno compartió los comunicados de otras dos empresas que anunciaron que no formarán parte de proyectos en el archipiélago. Por un lado, la compañía Halliburton “reafirmó su compromiso con la Argentina, su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país”. Quirno la calificó como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.



“Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las islas Malvinas. Halliburton Argentina S.A. desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”, expresó la compañía.



Luego, el canciller publicó las palabras de Baker Hughes, la que llamó “la tercera empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. La compañía estableció que, en base al Decreto 868/2026, “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”.



“Baker Hughes Argentina S.R.L. reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años”, cerró.



Desde YPF celebraron la decisión de las empresas: “Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Backer Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante. Gracias por el apoyo”. El director de la compañía petrolera, Horacio Marín, compartió la publicación y sumó: “Gracias por el apoyo a YPF y a la Argentina”.

El reclamo de Milei

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de la cadena nacional del jueves, en una semana en la que su par estadounidense Donald Trump había referido en dos oportunidades sobre el tema.