Murió Iribarne

El exministro de Justicia Alberto Iribarne, quien ejerció su cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner, murió este sábado a los 76 años. Su fallecimiento fue confirmado por el diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi.



"Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía. Abrazo a sus compañeros y familiares", publicó Rossi en su cuenta de X.



Alberto Iribarne nació el 2 de agosto de 1950. Se graduó de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 y de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1974. De histórica militancia peronista, Iribarne comenzó su actividad política durante su juventud y fue asesor de Deolindo Bittel entre 1976 y 1983, cuando el dirigente chaqueño se desempeñaba como vicepresidente primero a cargo de la Presidencia del Partido Justicialista.



Tras una extensa carrera parlamentaria, partidaria e institucional, durante el gobierno de Néstor Kirchner, Iribarne ocupó sucesivamente la Sindicatura General de la Nación, la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior y entre 2005 y 2007 estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.