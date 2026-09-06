Feroz incendio en un reconocido restaurante de Puerto Madero: evacuaron a 50 personas

Un feroz incendio se registró este domingo en un reconocido restaurante de Puerto Madero, donde 50 personas fueron evacuadas luego de que las llamas se iniciaran en la zona de la terraza del establecimiento.

El hecho ocurrió en el restaurante “Siga la Vaca”, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1700, entre Rosario Vera Peñaloza y la avenida Juan de Garay. El fuego comenzó en la campana extractora, aparentemente debido a la acumulación de grasa, y provocó una intensa columna de humo.

Ante la situación, el personal del restaurante dispuso la autoevacuación de los comensales. El operativo se desarrolló durante la tarde, en un horario de importante concurrencia por tratarse de un domingo.

Al lugar acudieron Bomberos y cinco móviles del SAME para controlar el incendio y asistir a las personas afectadas. El fuego quedó controlado cerca de las 19, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, dos hombres mayores de edad fueron atendidos por el SAME. Ambos habían intentado colaborar para sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos y estuvieron expuestos al humo.

Los dos recibieron oxigenoterapia en el lugar y no fue necesario trasladarlos a un centro de salud. Según los registros médicos, presentaban niveles bajos de carboxihemoglobina, por lo que no se detectó una intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono.

El fuego quedó concentrado en la zona de la azotea y la campana extractora, sin propagarse al salón principal del restaurante.