Triple femicidio de Florencio Varela: cuatro nuevos detenidos tras varios allanamientos

La investigación por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ocurrido en Florencio Varela sumó otros cuatro detenidos por orden de la Justicia Federal de Morón. Los arrestos se concretaron luego de una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.

Durante el operativo desplegado en nueve domicilios, secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. En uno de los lugares allanados, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y municiones.

Los procedimientos, a cargo de la DDI La Matanza, fueron realizados entre la noche del viernes 4 y la mañana del sábado 5 de septiembre en el Barrio Illia y en domicilios ubicados sobre las calles Carlos Calvo, Lavalle, Defensa y Charrúa.

También fue allanado el restaurante “Tía Doña”, situado en la zona de las avenidas Riestra y Bonorino, además de un inmueble en Ezpeleta.

Estos surgieron de una investigación sobre la segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización narcocriminal que estuvo involucrada en los asesinatos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos un hombre y tres mujeres. Uno de ellos es Mansur, de 52 años, a quien los investigadores identificaban hasta ahora como “NN Ramiro”.

La investigación señala que habría tenido un rol central en la logística de la banda: está acusado de haber proporcionado vehículos a David Gustavo Morales Huamán, alias “El Loco David”, y de haber entregado ropa limpia a los autores materiales después de los asesinatos para facilitar su fuga.

También fueron detenidas Chieto, de 36, esposa de Jesús Mallón Bernave, quien ya se encontraba detenido; Olivera, de 70, señalada como presunta testaferro de Mansur; y Quispe Gallardo, de 19, expareja de Tony Jansen Victoriano Valverde, alias “Pequeño J”. Esta última está acusada de haber participado del acopio y traslado de drogas y de haber puesto su vivienda a disposición de integrantes de la organización.

Durante los allanamientos, los policías secuestraron una pistola Taurus G3XL calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y 27 proyectiles, además de 22 teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación.

Entre los elementos que ahora serán analizados por los investigadores apareció además una carta manuscrita dirigida a “Pequeño J”, junto con documentación judicial y una tarjeta Sube que estaría vinculada con algunos de los movimientos investigados.

La nueva serie de procedimientos surgió después de nueve meses de investigación, durante los cuales se realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos y cruces de información.

La causa está bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta.

Los cuatro acusados quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia Federal. Está previsto que sean trasladados a sede judicial el lunes 7 de septiembre para prestar declaración indagatoria, mientras continúan las medidas destinadas a localizar a otros prófugos vinculados con la organización.

Con los cuatro aprehendidos de este sábado en la mañana, el expediente ya suma 14 sospechosos detenidos, entre ellos “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de los crímenes perpetrados en septiembre de 2025.

Luego de estos operativos, la causa volvió a secreto de sumario por 10 días para resguardar el desarrollo de la investigación. Los nuevos detenidos serán indagados ante el juez Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 8 del juzgado, a cargo de Ignacio Calvi.

Los elementos secuestrados serán peritados en los próximos días. Además, continúan las medidas para localizar a personas con órdenes de detención pendientes.

TN