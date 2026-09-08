Pruebas PISA: la Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años

Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años en las Pruebas PISA 2025 y quedó en el puesto 72 sobre los 91 países que fueron evaluados.

Los estudiantes argentinos alcanzaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En Matemática, el 76% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño. Estos resultados empeoraron respecto de los obtenidos en 2022.

Los datos surgen del informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Matemática: los alumnos argentinos están por debajo del nivel mínimo

En el documento se determinó que Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, lo que la ubicó en el puesto 75 entre los países y economías participantes y en la posición 8 entre los 13 países de América Latina que formaron parte de la evaluación. Con respecto a la misma evaluación de 2022, cuando había obtenido 378 puntos, este nuevo resultadao implica una caída del 2,9%.

Además, estableció que el 76% de los alumnos argentinos quedó por debajo del nivel 2, que la OCDE considera el umbral mínimo de desempeño. Sumado a ello, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.

En comparación a la región, la proporción de estudiantes argentinos que no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática fue mayor que la de Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%) y menor que la de Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).

Inclusive, la evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 profundizó la caída con un 24%.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Sobre ello, manifestó: “El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”.

Por otra parte, Martín Nistal, director del Observatorio y coautor del informe, añadió: “Los resultados obtenidos en Matemática ponen a Argentina nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes de PISA 2025. Esto marca que los estudiantes de 15 años del país no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros. Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción.”

Los promedios en Lectura y Ciencias

En Lectura, Argentina alcanzó 389 puntos, frente a los 401 obtenidos en 2022. Esto la ubicó en el puesto 62 entre los 91 participantes y en la posición 8° en América Latina.

Además, representa que el 59% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño en Lectura, mientras que sólo el 1% alcanzó los niveles más altos (5 y 6). En comparación al 2022, el 55% no alcanzaba ese nivel mínimo.

En Ciencias se obtuvo un promedio de 393 ​puntos, 13 menos que en 2022, cuando el país había alcanzado 406 puntos. El resultado de 2025 ubicó a Argentina en el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos.

En esta área, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6. En el año 2006, esa proporción era de 56%.

Qué son las pruebas PISA

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años y mide conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas y en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como ya había ocurrido en 2006 y 2015.

En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de Argentina, participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.

Además de los puntajes promedios, los resultados también permiten observar qué proporción de los estudiantes logra los aprendizajes considerados mínimos por PISA.

TN