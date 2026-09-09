Caso Andis: un fiscal pidió que declare la exnovia de Cerimedo

El fiscal federal Franco Picardi pidió, vía exhorto, que Nadia Beller declare como testigo en la Argentina en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.

Cerimedo tuvo un rol relevante en el expediente de Andis. En septiembre de 2025 declaró como testigo ante Picardi y aseguró que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.

Según declaró en aquel momento, Spagnuolo le habría contado además que había puesto al tanto al presidente Javier Milei de la situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó en su testimonio a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.

Ahora, Picardi busca incorporar también el testimonio de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente en las últimas semanas a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo.

Durante la discusión por el peritaje de las grabaciones atribuidas al exfuncionario, su abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo que Beller había hecho declaraciones relacionadas con el origen de los audios y las utilizó para respaldar la hipótesis de la defensa de que las grabaciones habían sido manipuladas.

D’Alessandro afirmó que, según Beller, Cerimedo le había hablado de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de los registros. Esa versión fue expuesta por la defensa mientras cuestionaba la autenticidad del material incorporado al expediente.

La Justicia, sin embargo, decidió avanzar con el análisis de los archivos. El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el peritaje y Gendarmería continúa trabajando sobre las grabaciones.

Los investigadores buscan establecer su origen y autenticidad y determinar si tuvieron cortes, ediciones o manipulaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. La fiscalía sostiene además que existen elementos independientes de esos audios, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de allanamientos.

Beller, Cerimedo y las causas abiertas

El pedido de Picardi se produce mientras Beller permanece en Bolivia después del ataque a tiros que sufrió el 17 de agosto.

La abogada recibió tres disparos y permaneció cinco días internada. Por el hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado personas para asesinar a su expareja.

Beller afirmó públicamente que teme que vuelvan a atacarla y, después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. También sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos y apuntó contra Cerimedo, acusaciones que él rechazó.

En paralelo, Beller había sido convocada a declarar en otra investigación judicial, por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.

TN