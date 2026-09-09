Más del 50% de los hogares urbanos recurrió al financiamiento durante el primer trimestre de 2026

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.

Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Esa cifra no marca el pico de la serie: el máximo histórico ocurrió en el cuarto trimestre del 2019 con un 61,6% de financiamiento.

Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños.

El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.

En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.

En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.

Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 decada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.

CONCLUSIONES DEL INFORME:

58,7% de los hogares urbanos recurrió a financiamiento en 2026.

2019: el año en el que más hogares tomaron deuda.

1 de cada 3 hogares se financia con fiado o con tarjeta.

2 de cada 10 combina distintas modalidades.

6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo.

7 de cada 10 hogares con el mayor poder adquisitivo financian sus gastos.

6 de cada 10 hogares con menores ingresos deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Noticias Argentinas