Más del 50% de los hogares urbanos recurrió al financiamiento durante el primer trimestre de 2026

La morosidad en Argentina llegó a un número récord en julio, con el 12,9%, y, si bien desde el Gobierno nacional sostienen que las personas se endeudan más porque hay mayor facilidad para acceder a un crédito, un informe precisó que el pico del financiamiento no se dio durante el año en curso.
Durante el primer trimestre del 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiación, según un estudio de la Fundación Encuentro al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
Esa cifra no marca el pico de la serie: el máximo histórico ocurrió en el cuarto trimestre del 2019 con un 61,6% de financiamiento.
Al analizar los diferentes hogares, la organización detectó que aquellos en los que hay menores de edad son los que más piden financiación: un 62,8%, frente a 52,7% de las viviendas sin niños.
El tener o no empleo formal también incide a la hora de poder financiarse. Según los datos del reporte, el 71,1% de los hogares en los que hay un trabajador asalariado se financian mientras que esa cifra cae al 55,8% en los sectores informales.
En las casas de ingresos más altos, 7 de cada 10 se financian: son el estrato socioeconómico que más recurre al financiamiento.
En contraposición, en los hogares de menores recursos 6 de cada 10 se vieron obligados a solicitar financiamiento.
Si se analiza por ubicación geográfica, el Noroeste es la región en la que más gente apela al financiamiento: 7 decada 10 personas reconocieron haber pedir prestado para llegar a fin de mes.
CONCLUSIONES DEL INFORME:
- 58,7% de los hogares urbanos recurrió a financiamiento en 2026.
- 2019: el año en el que más hogares tomaron deuda.
- 1 de cada 3 hogares se financia con fiado o con tarjeta.
- 2 de cada 10 combina distintas modalidades.
- 6 de cada 10 hogares tienen menores a cargo.
- 7 de cada 10 hogares con el mayor poder adquisitivo financian sus gastos.
- 6 de cada 10 hogares con menores ingresos deben pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.
Noticias Argentinas