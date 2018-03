“Estamos recuperando el terreno que perdimos”, dijo Pablo Vegetti

Boca Unidos consiguió tres puntos de oro en su excursión por la ciudad de Buenos Aires, al vencer 2-0 a All Boys, rival directo del equipo correntino en la lucha por la permanencia en el campeonato de la Primera B Nacional.

La figura del partido fue Pablo Vegetti, autor de las dos conquistas en Floresta. “Por ahí no pudimos desplegar el fútbol que nosotros queremos y venimos entrenando, pero hicimos un gran trabajo, el equipo se brindó al máximo, con un desgaste físico impresionante y conseguimos un merecido triunfo”, señaló el goleador en declaraciones realizadas a radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

Vegetti recordó que al juego ante el Albo llegaron “con la bronca de no haber podido ganar en Mendoza (ante Independiente Rivadavia), donde tuve varias chances que no pude concretar. Ante Aldosivi nos reprochamos no habernos parado unos metros más adelante y haberlos atacado, y perdimos por un gol de pelota parada en un partido parejo, y hoy (por el domingo) nos llevamos lo que vinimos a buscar”.

Los dos goles del equipo correntino llegaron luego de jugadas a balón detenido, recurso al que Boca Unidos comenzó a sacarle frutos. El delantero comentó una infidencia: “Cuando nos enteramos quién atajaba, Carlos (Mayor) dio la orden que ejecutemos cerrado los córner, por todo lo que significa debutar para un arquero joven, y lamentablemente para él y gracias a Dios para se nos dio”, explicó Vegetti acerca del ingreso obligado en el Albo de Matías Vaccaneo en lugar del lesionado Nahuel Losada.

Su primera anotación llegó tras un tiro de esquina de Diego Sosa, luego de encontrarse forcejeando en el área con Pablo Frontini. “Más que cabezazo fue medio nucazo, pero no importa, que entre como sea porque todos valen uno” se sinceró, agregando que “en el segundo me quedó el rebote” luego del cabezazo de Baroni.

“Estoy feliz y contento, porque que el delantero convierta le da confianza al equipo, pero hay que destacar el trabajo bárbaro que están haciendo todos. Tanto Diego (Sosa), Gonzalo (Ríos) como Chicho (Herrera), que está en un gran nivel, y eso a mí me ayuda muchísimo”, comentó Vegetti acerca de su presente, ya que con los dos festejos ante All Boys pasó a ser el tercer goleador del campeonato.

El delantero aurirrojo comentó que se aprovecharon de los nervios del equipo rival, fundamentalmente luego del gol tempranero conseguido. “Sabíamos que si pegábamos primero la gente se le iba a venir en contra”.

No obstante, a pesar de los goles y del triunfo, el santafesino ya piensa en el próximo compromiso.

“Tenemos que sacarnos ya este partido de encima y preparar el partido con Mitre, que es otra final”. Y acerca de cómo encarar el juego ante los santiagueños, manifestó: “Tenemos que pararnos en el área chica de ellos y no dejarlos respirar. Creo que de esa manera vamos a lograr lo que nos proponemos".

Sobre la permanencia apuntó. “Sabemos que va a depender de nosotros, porque los rivales que están ahí abajo con nosotros se deben enfrentar entre ellos, así que tranquilos. Debemos pensar en nosotros y hacer lo que mejor sabemos, que es ir a atacar al rival. Creo que ahí vamos llegar al objetivo que perseguimos”, dijo por último Vegetti.