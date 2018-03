Todos los detalles que hay que saber sobre la emotiva ceremonia en Malvinas

Cómo será la ceremomnia en Darwin

• El arribo al cementerio de Darwin está previsto para las 10 de la mañana, dependiendo de los traslados del contingente desde la base militar de Mount Pleasant hacia el cementerio que se hará por tierra.

• Una vez todo el contingente reunido allí, se iniciará la ceremonia por medio de un gaitero que ejecutará melodías diversas mientras una Guardia de Honor marchará en la parte interior del cementerio.

• La Guardia Escocesa, entonará las melodías que suelen oírse en las ceremonias militares de todos los soldados pertenecientes al Reino Unido.

• La ceremonia religiosa la comandará monseñor Enrique Seguí, arzobispo auxiliar de Buenos Aires, y participarán también los líderes religiosos de las islas, del culto católico y protestante.

• Habrá apoyo médico y psicológico durante todo el tiempo que los familiares estén frente a las lápidas que fueron colocadas, nuevas, con el nombre y apellido según el mapa que logró establecer el trabajo de la Cruz Roja Internacional.

• A último momento se sumaron dos lápidas más, a las 88 que ya fueron identificadas, pertenecientes a dos soldados que lograron ser identificados en el último tiempoy que serán instaladas en medio de la ceremonia de esta mañana.

• Los familiares dejarán en cada tumba flores blancas de papel y un rosario.



• A pedido del Vaticano viajará desde el Reino Unido el abad Alan Hugh, administrador apostólico de las islas. Y la hermana de un soldado identificado y presidente de la comisión de familiares de Malvinas, Fernanda Araujo leerá unas palabras en nombre del grupo.

•Una de las condiciones para este viaje humanitario es que ningún integrante del contingente argentino permanezca en las islas.

• El contingente deberá emprender el regreso aproximadamente a las 15 horas.

• Los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña estuvieron de acuerdo en darle los máximos honores a este reencuentro de los familiares argentinos con sus muertos.

• La partida había sido a las 04 de la madrugada desde el aeropuerto de Ezeiza en tres aviones, dos MD 83 de la empresa Andes y un Gulf Stream, viajan unos 200 familiares de los 90 soldados identificados el año pasado, acompañados por médicos, psicólogos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; funcionarios de la embajada británica y una reducida comitiva de prensa.

• También forman parte de la comitiva el militar inglés Geoffrey Cardoso, quien en 1982 diseñó Darwin y se ocupó de enterrar a los soldados argentinos; el ex combatiente y presidente de la Fundación No me Olvides, Julio Aro, uno de los impulsores de la iniciativa de las identificaciones; y miembros de la Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian quien financió el viaje.

• Los tres aviones salieron, con diferencias de media hora entre cada uno, entre las 4 y las 5 desde el aeropuerto de Ezeiza y estiman arribar en tres horas a la base militar ubicada en la isla Soledad.

• El contingente regresará hoy mismo al continente, y se espera que aterricen cerca de las 18 en el aeropuerto de Ezeiza, donde habrá un acto junto a otros familiares que no pudieron viajar y veteranos de guerra, con una banda que tocará el Himno Nacional.