Con Frigerio, Corrientes busca avanzar en obras que debería realizar Yacyretá

El gobernador Gustavo Valdés anunció ayer que instruyó al ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres para que desde hoy avance con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, en las obras que deberá realizar Yacyretá en compensación para la provincia.

El mandatario estuvo ayer en el programa Equipo de Noticias que se emite por Canal 13. Allí anunció que desde hoy se iniciarán las gestiones con Rogelio Frigerio para que Yacyretá realice las obras que no se hicieron en Corrientes.

El Gobernador reiteró además que no cesarán los reclamos por la cuestión energética y no descartó la posibilidad de una judicialización en caso de no encontrar respuestas en la Nación. “Somos una provincia electrodependiente. Corrientes no genera energía, pero prestó sus recursos para que el país pueda hacerlo. Nosotros entendemos que merecemos una compensación por ello”, dijo. La discusión con Frigerio girará en torno a qué obras debe realizar Yacyretá y los millones de compensación en juego para la provincia.

Valdés irá hoy a Buenos Aires para firmar un convenio de cooperación para la modernización del Estado. La firma se realizará con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El convenio es impulsado desde la Subsecretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios (Dgrpm). El objetivo de esta acción es fortalecer los vínculos y la cooperación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distintos gobiernos del país.

La firma de Convenios Marco institucionaliza la cooperación entre los distintos distritos y permite organizar y poner en funcionamiento los procesos de intercambio encarados a través de la Dgrpm, en representación de la Ciudad.

Antes de la firma, Valdés se reunirá con Daniel Salvador, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires en la Casa de Corrientes.

La firma del convenio se llevará a cabo recién a las 14.30 en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Valdés estará acompañado del jefe de Gabinete, Horacio Ortega y otros funcionarios.