Con bajas Comu exigió a Instituto, pero no alcanzó

Un disminuido Comunicaciones dio pelea hasta el final, aunque no pudo con la jerarquía de Instituto, con el que perdió anoche en su visita al estadio “Angel Sandrín” por 85 a 74, en el tercer y último partido de la gira por Entre Ríos y Córdoba.

Además de la baja de su jugador franquicia, Eric Dawson (líder en eficiencia, rebotes y robos en el certamen), el equipo mercedeño no pudo contar esta vez con dos valores de experiencia en mitad de cancha: el base Juan Pablo Figueroa y el escolta Osmar Funes, quienes no tuvieron minutos en cancha.

Los dirigidos por Ariel Rearte, que llegaron a estar 21 puntos abajo en el marcador, siempre tuvieron que “remar” de atrás el partido, y por las ausencias de su media cancha, debió recurrir a sustitutos juveniles.

Sin embargo, de la mano de Lucas Arn (goleador del juego con 25 puntos) y del puertorriqueño Jonathan Rodríguez León, Comunicaciones se acercó restando cuatro minutos (69-61), aunque la Gloria echó mano a su mayor experiencia para definir el pleito desde la línea de tiros libres y en un par de contraataques.