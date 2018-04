Macri: "No soy mago, pero tampoco un estafador"

El presidente Mauricio Macri volvió a defender los aumentos de tarifas, unas horas después de que fracasa en la Cámara de Diputados una sesión especial para tratar esta cuestión.

“Sin energía nada de esto funciona. Hay que cuidarla”, aseguró el Presidente en San Miguel de Tucumán, al encabezar un acto por el primer embarque de Tucumán a Estados Unidos, desde el año 2001.

Macri se refirió a la sesión especial que la oposición impulsó en Diputados, que fracasó porque no alcanzaron el quórum de 129 bancas.

“Hay que insistir con el camino del diálogo, el trabajo en equipo y poner la verdad sobre la mesa. La energía no es gratis”, justificó.

Con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, a su lado, el presidente Macri se refirió a las medidas “antipáticas”, como los aumentos de tarifas.

“Siempre les he dicho y lo ratifico hoy: no soy mago. Me encantaría serlo, pero no me sale. Pero, tampoco soy estafador. Nada de lo que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad", enfatizó el jefe de Estado.

Pulseada con Estados Unidos

El Presidente encabezó el despacho de la empresa Arnti Lemonde, 30 toneladas de limones frescos de alta calidad, con lo que se cierra una dura batalla de Argentina para lograr vencer el lobby de los productores californianos.

“Hoy me toca acompañarlos en un día muy importante para la familia que existe alrededor de la producción de limón, la que mueve este sector de la economía tucumana. Son decenas de miles de trabajadores que viven y palpitan trabajando desde muy temprano todos los días para aprovechar la riqueza de nuestra tierra", expresó el Presidente.

La Voz