“Tenemos que ponernos al día con los correntinos”, reconoció Rogelio Frigerio

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, volvió ayer a visitar Corrientes para recorrer obras y entregar viviendas. Fue en ese marco que reconoció la deuda que el Gobierno nacional tiene para con la Provincia. “Tenemos que ponernos al día con los correntinos y apoyamos con toda la fuerza que tenemos desde el Estado nacional las iniciativas que lleva adelante el gobernador Valdés”, dijo.

El gobernador Gustavo Valdés y el ministro Frigerio realizaron ayer una recorrida por la zona en donde se iniciaron los trabajos de ejecución de obras de la Autovía de la ciudad de Corrientes. La primera etapa de la obra se extenderá sobre Ruta Nacional 12, desde Riachuelo a Santa Ana, en un tramo de 13 kilómetros, previéndose posteriormente dos etapas más a este corredor que irán de Riachuelo a Empedrado y de Santa Ana a Paso de la Patria. El presupuesto supera los 1.300 millones de pesos.

Valdés y Frigerio fueron acompañados por el ex gobernador y senador provincial, Ricardo Colombi y los ministros de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez y secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez.

El tramo que recorrieron fue de 500 metros de suelo compactado, desde el ingreso a la Escuela Eragia hacia Empedrado. Allí se prepara el terreno para pavimentar la segunda vía y la colectora.

“Es una obra prometida durante mucho tiempo y nosotros la estamos haciendo realidad y es un gusto ver que han empezado las obras de la Autovía de la ciudad de Corrientes, que va a permitir que tengamos rutas más seguras, vías de comunicación a la altura de lo que necesita Corrientes y lo importante es que se haya dejado atrás la discriminación de la que fuimos objeto los correntinos”, manifestó Valdés, tras supervisar el inicio de los trabajos.

Además, señaló que la Provincia proyecta otras obras importantes, entre ellas, el segundo puente Chaco – Corrientes, para lo cual estamos “aguardando la licitación, que también conlleva extender la Autovía hasta Itatí y Empedrado”.

Comentó que tras el contacto que mantuvo con el presidente Mauricio Macri recientemente en Puerto Iguazú, “avanzamos en proyectar obras para toda la zona de la represa”.

Y en materia habitacional, Valdés dijo que se conformó una mesa de trabajo para construir viviendas sociales, la que va estar apuntalada por el Gobierno provincial.

El mandatario reiteró además que se estudia la ejecución de viviendas a través de proyectos de Participación Público-Privada (PPP).

Respecto al Plan Hídrico para Corrientes, precisó que se encuentran en etapa de finalización los proyectos ejecutivos para llevar adelante “obras fundamentales para que la ciudad no se inunde” y destacó que el municipio capitalino viene encarando un proceso de limpieza de los ductos que ya está en marcha.

“Cerca del 90% de los ductos de desagües estaban obstruidos y la limpieza era necesaria y en los casos que se encontraban limpios, las bocas de tormenta se encontraban obstruidas. Se hace un trabajo a conciencia que no es fácil, que va a llevar su tiempo y vamos a lograr que Corrientes no se vuelva a inundar”, manifestó Valdés.

Asimismo, aseguró que se destinarán más de 150 millones de pesos, para el mejoramiento de la avenida Jorge Romero, para lo cual “estamos analizando las vías de financiamiento necesarias”.

Energía

Al abocarse al a cuestión energética, el titular del ejecutivo provincial expresó que se ha presentado un proyecto importante en materia de gas y otro que se refiere a la electricidad al que se le están dando algunos retoques.

En tanto, puso de relieve que tal cual lo planteado a Macri durante el encuentro en Iguazú, a manera de compensación se va diferir a la Provincia el plazo a la quita de subsidios a la energía eléctrica, que en vez de 2 años serán 4. En tal sentido puntualizó que se trata de un “primer paso importante y vamos a seguir conversando sobre todos estos aspectos con el Gobierno nacional”.

Acerca de las conversaciones sobre las compensaciones que la Provincia viene efectuando ante la Nación sobre Yacyretá, el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, indicó que eso “lo planteó el gobernador Gustavo Valdés al presidente Mauricio Macri con mucha claridad”.

Recordó que tuvieron “una reunión de trabajo con el Gobernador y su equipo y estamos tratando de darle una solución a esta cuestión”. Al respecto dijo que “en principio la idea es compensar con obras”.

En cuanto al tratamiento de la situación energética señaló que el Gobierno nacional va a escuchar todas las propuestas, “mucho más en este caso de nuestros aliados, estamos dispuestos a analizar cualquier alternativa, nosotros no podemos mentirle a la gente; los servicios públicos tienen un costo. Durante muchos años nos hicieron creer una cosa, sobre todo a los porteños y a los de áreas metropolitanas, en las provincias ya venían pagando otras tarifas en transporte, luz y agua”.

Ministro Frigerio

El ministro Rogelio Frigerio anticipó que va a analizar toda propuesta que “pueda mejorar la situación; entiendo que lo que es irrenunciable, es el camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros somos los primeros conscientes de que no se puede vivir eternamente de fiado como lo sabe cualquier familia”.

“Es un absurdo que aquellos que nos han llevado a este estado, que le han mentido durante tantos años planteen esta situación. Ahora son maestros ciruelas y nos quieren indicar cómo solucionar los mismos problemas que ellos generaron”, finalizó.

Terminada la recorrida, el gobernador Valdés, el ministro Frigerio y el resto de la comitiva se trasladaron a la localidad de San Cosme para tomar parte del acto de entrega de viviendas, algo que se replicará durante la jornada de hoy en Santa Lucía.