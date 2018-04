Sector inmobiliario: especialista disertará sobre cambios y vacíos en el nuevo Código

El presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Luis Abatti, dictará esta mañana un curso de capacitación para el sector inmobiliario local y regional, a partir de las 10 en la Federación Económica de Corrientes (FEC). El eje de la charla serán los cambios operados en el nuevo Código Civil y Comercial que se relacionan con la actividad inmobiliaria. Pero en particular el abogado marcará el vacío legislativo sobre determinadas situaciones del rubro que se abrieron a partir de modificaciones que, entiende el citado especialista, no fueron las más apropiadas. Asimismo, Abatti presentará su nuevo libro en Corrientes, denominado “Manual del Alquiler”.

El curso de capacitación está organizado por la Cámara Inmobiliaria de Corrientes “y contaremos con la presencia de integrantes del Colegio de Corredores Públicos del Chaco, autoridades de la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Corredores de Misiones, y de la Cámara Inmobiliaria de Formosa”, enumeró Iván Montanaro, presidente de la entidad anfitriona. Montanaro acompañó a Abatti, abogado especialista en derecho inmobiliario, en una entrevista con El Litoral para anunciar la actividad de hoy que comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 14 aproximadamente, en la sede de calle 25 de Mayo, entre Catamarca y San Lorenzo.

En la ocasión, también, y por primera vez en el Nordeste, “vamos a firmar un convenio de cooperación entre todas las instituciones que representan a los corredores de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes”, anunció Montanaro y agregó: “Es un convenio para capacitarnos en conjunto, para apoyarnos en situaciones que se requieran”, indicó.

Superficie

En cuanto a la capacitación que dictará hoy, Abatti resaltó que “vamos a ver un panorama de los principales contratos inmobiliarios: compra-venta inmobiliaria, locación inmobiliaria, leasing inmobiliario, fideicomiso y también una novedad absoluta en la legislación argentina: el Derecho Real de Superficie, que antes no existía en nuestro Código Civil, pero que ya estaba establecido desde hace tiempo en Europa, como el caso de Inglaterra”, indicó.

“Este es un derecho real temporario, porque dura hasta 70 años, donde el propietario de un terreno, por ejemplo, vende la superficie o el subsuelo; o el propietario de un edificio vende la altura, todo por un plazo de hasta 70 años.

En la Argentina se aplicará tanto a la propiedad privada como a la propiedad pública. Y por qué es importante: porque hay mucha tierra pública que no se usa, sea de una asociación, de clubes, o estatales, tanto municipal, provincial o nacional.

El propietario sigue siendo propietario; el comprador, quien es denominado “superficiario”, puede construir y en 70 años todo vuelve a ser del propietario”, explicó y acotó: “Todavía esto está en pañales, pero en el Gran Buenos Aires ya tuve algunas consultas”.



La “seña”

En el curso también se evaluará aspectos centrales de la compra-venta, “donde hay cambios muy importantes porque, por caso, la ‘seña’ no es como antes. Es como la del viejo Código Comercial: era confirmatoria, salvo pacto contrario. Es decir, la parte ya no se puede arrepentir. Vos comprás un departamento y ya no podés arrepentirte, salvo pacto contrario”, advirtió.

“El tratamiento de la moneda extranjera es otra cuestión importante: está regulado en el artículo 765 del nuevo Código Civil y Comercial. La redacción original de ese artículo era lo mismos que el 617 y el 619 del Código Vélez Sarsfield, que decía que la moneda extranjera era equiparada a la moneda de curso legal.

Ahora, agregó, por razones ideológicas, legislativamente se cambiaron cuestiones sin medir las consecuencias. Por ejemplo, la moneda extranjera se considera como ‘cosa’. Entonces en la compra-venta yo entrego un inmueble, pero (con la nueva normativa) ya no es más en compra-venta si no lo hago en dólares: es permuta. Si bien esta situación puede solucionarse, el problema está en la naturaleza jurídica de esa ‘cosa’, de la moneda extranjera”, apuntó.

De esta manera Abatti hablará hoy de compra-venta, de fideicomiso inmobiliario “y de una figura que no es muy utilizada, porque para ello debe haber una cierta estabilidad económica y una baja inflación, que es el leasing inmobiliario, que es una compra-venta con una opción irrevocable de compra en favor del inquilino”, explicó.

Locaciones

Asimismo, se analizará el tema de “las locaciones y todas las novedades que trae el Código, muchas de ellas para que se actualicen los corredores inmobiliarios”, resaltó.

En este sentido recordó que “el nuevo Código es muy escueto cuando habla de la locación. Hasta el 31 de agosto de 2015 había vigente en materia de locaciones 163 artículos, pero hoy, con el nuevo Código, el capítulo de locaciones tiene 39 artículos. Se comprimió tanto que quedaron un montón de situaciones sin legislar. Por eso es muy importante hacer un buen contrato, que contemple todo”.

En cuanto a su Manual de Alquileres del Nuevo Código Civil y Comercial, el abogado indicó que en dicha obra “están explicados los 39 artículos y las situaciones que no están contempladas”, advirtió en el final de la entrevista.