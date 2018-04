Fortuito empate de Boca Unidos que agoniza, pero sigue con vida

Cuando la suerte parecía echada, la fortuna le hizo un guiño cómplice a Boca Unidos, que terminó igualando 1 a 1 en su visita a Quilmes. El resultado le permite al aurirrojo abrigar todavía una pequeña chance de permanecer en la B Nacional.

El partido, por la fecha 24 del certamen, fue favorable al “cervecero” desde el inicio mismo ante un Boca Unidos aletargado. Ya al minuto, Ilarreguy combinó con Torres, quien entró al área con pelota dominada, pero el arquero Navarro llegó primero al balón.

Segundos después, Ferreyra y Ojeda rifaron una pelota al chocar cerca de la medialuna de enfrente, y el contraataque encontró desbalanceado al fondo correntino, a tal punto que Cadenazzi se fue en soledad, y cuando salió Hilario cruzó el remate que se alojó contra el palo izquierdo.

Quilmes fue cediéndole paulatinamente terreno y pelota para volver a sorprender de contra ante un Boca Unidos predecible, inconexo y falto de profundidad, que además hacía todo lento, como no dándose cuenta que con el resultado lo condenaba al descenso.

Cadenazzi primero e Ilarreguy después se perdieron el segundo gol del local ante una defensa dormida que dio todo tipo de ventajas. Del otro lado, apenas un remate desde afuera del área de Ferreyra, que pasó cerca, y sendos desbordes de Morales y Herrera controlados por Trípodi. Muy poco para un equipo que debía ganar el juego.

En la segunda parte, fue nuevamente Quilmes el que merodeó el gol. Un centro tras desborde de Ilarreguy (le ganó siempre a Charles) fue rechazado por Godoy, y la pelota pegó en Cadenazzi y se fue por arriba. Enseguida, un remate a colocar de Torres salió muy cerca del ángulo superior izquierdo.

Mayor echó mano a los cambios. Entraron Sánchez Paredes y Maldonado por Ojeda y Morales, pero el aurirrojo no mejoraba. Para colmo los errores del fondo visitante continuaban. Ilarreguy dejó atrás a Ricardone y Sánchez Paredes, pero su remate fue amortiguado primero por Navarro, y luego Herrera salvó a su arco despejando sobre la línea.

Sciacqua metió a dos mediocampistas (Caneo y “Chirola” Romero) en lugar de sus delanteros: Cadenazzi y Torres, buscando manejar la pelota, y lo pagó caro. Boca Unidos llegó al empate sobre el final, tras un córner de Maldonado que peinó en el primer palo Pérez, rebotó en Larrea y se metió. Quilmes ya no tuvo resto para ir a buscar el desequilibrio y el partido terminó en tablas.

La suerte de Boca Unidos se definirá el próximo lunes, cuando reciba a las 15.30 a Sarmiento de Junín, al que deberá ganar, y esperar una serie de resultados favorables que le permitan permanecer en la B Nacional.