La AFA trató la reestructuración de la B Nacional y la situación del Deportivo Riestra

El Comité Ejecutivo de AFA analizó anoche la realización del próximo campeonato de la B Nacional. En la reunión, que contó con la presencia del titular, Claudio “Chiqui” Tapia, se confirmó que hay un proyecto que se debatirá a fondo a partir de la próxima semana, una vez que finalice el actual torneo.

“Se va a escuchar a todos, pero es una necesidad absoluta reformarlos. Se discutirá y se va a reestructurar”, le dijo a Olé Daniel Ferreiro, ex hombre fuerte de la divisional y actual vocero de “Chiqui” Tapia.

Por su parte, Marcelo Achile, titular de Defensores de Belgrano, integrante del Comité Ejecutivo y uno de los hombres que vienen trabajando en el proyecto de reestructuración, indicó: “El actual certamen es una sangría por la cantidad de descensos e inviable desde lo económico. Buscamos consenso y equilibrio deportivo para no perjudicar a nadie”.

El proyecto contempla un torneo largo, dividido en dos zonas de 20 equipos cada una (Metropolitana e Interior), a la medida de los intereses de los clubes de Buenos Aires.

Además de la división en grupos también se prevé que los clubes que al final del certamen culminen en la primera posición de cada zona, ascenderán a la Superliga.

En tanto que para cubrir las plazas restantes, de cada zona se tendrá en cuenta a aquellos equipos ubicados en las mejores posiciones de la temporada 2017/18, tanto de la Primera B Metropolitana como del Torneo Federal A.

El tema Riestra

El abogado de AFA, Ariel Reck, se presentó anoche en el edificio de la calle Viamonte para confirmar que “Deportivo Riestra descenderá a la Primera B si el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) a su favor no sale antes de que termine el campeonato de la B Nacional”.

“Si efectivamente se cumplen los plazos establecidos por el TAS y el reclamo de Deportivo Riestra para que le devuelvan los 10 puntos prospera, no será antes de los 30 o 60 días, por lo que ya estará definido su descenso y lo que le quedará al club será efectuar una demanda”, amplió el abogado Reck.

Federal B y C

Con el cambio de formato de la B Nacional no habría modificaciones en los torneos del Federal B y C del Consejo Federal.