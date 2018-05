Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

En la actualidad, sabemos que la ingesta excesiva de carne vacuna es perjudicial para la salud, por tanto las distintas entidades de nutrición recomiendan incentivar el consumo de pollo y pescado, y es allí cuando aparece el interrogante ¿Cuál debo elegir, pescado de río o de mar?

Sin dudas que ambos son diferentes desde múltiples puntos de vista, sobre todo desde el costo, la accesibilidad geográfica, los hábitos y gustos culinarios de la población de nuestra región. Pero las diferencias también existen desde la mirada nutricional.

Desde la nutrición

La composición química del pescado de río y de mar en términos de proteínas, vitaminas y minerales es muy similar, por tanto a fin de equilibrar la alimentación y fomentar el consumo variado de carnes ambas son recomendables, si se enmarcan dentro de los hábitos y gustos del individuo, se cuenta con el acceso económico y geográfico a ellas.

Sin embargo, la diferencia nutricional en ambos tipos de pescado radica en la calidad de las grasas, los pescados de mar, sobre todo los de aguas profundas y frías como el salmón, atún, jurel, caballa, contienen grandes cantidades del ácido graso esencial Omega-3 porque se alimentan de un zooplácton, además desarrollan este lípido para otorgarle mayor fluidez a las membranas celulares del animal posibilitando un mecanismo de adaptación al medio y supervivencia; los pescados de río, al no proceder de aguas frías que los obligue a desarrollar una interesante cantidad de masa grasa y al no tener como hábitat habitual un plactón rico en algas marinas para alimentarse no contienen Omega-3.

¿Por qué es importante el omega 3?

El ácido linolénico o también llamado Omega-3 es de carácter esencial, es decir, el ser humano no puede sintetizarlo y debe ser aportado exclusivamente a través de la alimentación. Este puede ser de origen animal o vegetal, el primero se encuentra bajo la forma de EPA y DHA, dos ácidos grasos activos que participan intensamente previniendo la inflamación sistémica, mejorando la salud cardiovascular, fomentando el desarrollo neurológico y optimizando los valores lipídicos sanguíneos. El Omega-3 de origen vegetal, contenido en semillas, frutos secos y algas contiene ALA, una sustancia intermedia que debe transformarse endógenamente tras ser ingerido para poder ejercer efectos similares al EPA y DHA.

En definitiva, ¿cuál debo consumir?

La respuesta no es la misma para todos los pacientes ni para todos los casos, sin embargo podríamos sintetizarla diciendo que lo recomendable es consumir los dos tipos de pescados, de mar y de río, siempre que se cuente con la posibilidad de ello. De otro modo, si solo es accesible el pescado de río debe ser consumido procurando quitar la grasa visible y teniendo conciencia que será necesario obtener el Omega-3 de otras fuentes dietéticas de origen vegetal, es decir, debemos ampliar el abanico de alimentos que incluimos diariamente procurando consumir más semillas, frutos secos y alimentos fortificados por la industria con Omega-3.

EL DATO

Narella Antonina Colussi

Magíster Internacional en Nutrición y Dietética con especialización en Nutrición Clínica.

Mendoza 1471, Corrientes. Celular: 0379154628308