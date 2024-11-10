¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés explotación laboral Museo de Arte Contemporáneo
CORRIENTES

Un hombre fue demorado por causar disturbios y amenazar a transeúntes con tres cuchillos

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo.

Por El Litoral

Domingo, 10 de noviembre de 2024 a las 11:55

La Policía de Corrientes informó que  demoró a un joven que causaba disturbios en la vía pública con un machete y dos armas blancas.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo en inmediaciones de calle Inglaterra y Valdez Peña. 

Mediante un llamado al 911, efectivos fueron alertados de situación y se dirigieron al lugar inmediatamente. 

El implicado se encontraba molestando y generando disturbios en la vía pública a los  transeúntes. 

Los policías procedieron a su identificación y el hombre no pudo justificar su accionar.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente. 

Se realizaron los trámites del caso.

