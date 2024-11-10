Un hombre fue demorado por causar disturbios y amenazar a transeúntes con tres cuchillos

La Policía de Corrientes informó que demoró a un joven que causaba disturbios en la vía pública con un machete y dos armas blancas.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo en inmediaciones de calle Inglaterra y Valdez Peña.

Mediante un llamado al 911, efectivos fueron alertados de situación y se dirigieron al lugar inmediatamente.

El implicado se encontraba molestando y generando disturbios en la vía pública a los transeúntes.

Los policías procedieron a su identificación y el hombre no pudo justificar su accionar.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente.

Se realizaron los trámites del caso.