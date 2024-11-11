Corrientes: demoraron a un hombre por agredir a su pareja e intentar herir a policías

La Policía de Corrientes informó que demoró a un hombre que fue denunciado por agredir a su pareja en un barrio capitalino.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el barrio Punta Taitalo.

Efectivos policiales fueron alertados por el sistema 911 y se dirigieron inmediatamente al lugar.

Posteriormente, los policias acudieron al domicilio y ayudaron a la mujer que estaba siendo agredida por su pareja.

De forma inmediata procedieron a la demora del implicado que, además, intentó agredir a los efectivos con una barra de hierro.

El demorado fue trasladado a la comisaría y se realizaron los trámites correspondientes del caso.