¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Violencia de género

Corrientes: demoraron a un hombre por agredir a su pareja e intentar herir a policías

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes. 

Por El Litoral

Lunes, 11 de noviembre de 2024 a las 10:12

La Policía de Corrientes informó que demoró a un hombre que fue denunciado por agredir a su pareja en un barrio capitalino. 

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el barrio Punta Taitalo. 

Efectivos policiales fueron alertados por el sistema 911 y se dirigieron inmediatamente al lugar.

Posteriormente, los policias acudieron al domicilio y ayudaron a la mujer que estaba siendo agredida por su pareja. 

De forma inmediata procedieron a la demora del implicado que, además, intentó agredir a los efectivos con una barra de hierro.

El demorado fue trasladado a la comisaría y se realizaron los trámites correspondientes del caso. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD