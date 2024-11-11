Allanamientos: secuestraron un auto y detuvieron a una persona

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron un auto y detuvieron a una persona tras distintos allanamientos que se realizaron en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

En el marco investigativo de distintos hechos delictivos, efectivos policiales diligenciaron dos órdenes de allanamientos en un domicilio ubicado por Urunday al N° 800.

En el procedimiento, secuestraron elementos que eran requeridos en la orden Judicial y un vehículo automotor de marca volskwagen vento, que tenía en el interior una campera con capucha y cuatro barbijos.

Todo esto tiene relación con el hecho que se investiga, ya que quedó registrado en cámaras de seguridad dónde se puede apreciar a tres personas que intentaban no ser identificados mediante el uso de camperas y barbijos, para ocultar sus rostros.

En este contexto, se procedió a la detención de una persona mayor de edad, apodado termidor, por hallarse sindicado como uno de los autores y quien cuenta con varios antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Al respecto tanto la persona aprehendida y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.