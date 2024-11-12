Recuperaron costosos electrodomésticos robados de una casa

Luego de un trabajo investigativo, iniciado tras una denuncia por robo radicada por un vecino de Empedrado, la Policía local logró recuperar casi todos los elementos, tratándose de costosos electrodomésticos.



Efectivos policiales de la comisaría de distrito Empedrado y la división investigaciones de esa dependencia se movilizaron en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación.



Tras tomar conocimiento del hecho de forma inmediata iniciaron un arduo trabajo investigativo, que los condujo hasta una zona de descampado.



Hallaron diferentes cosas como ser, heladeras, termotanque, equipo de música, ollas, termo, mesada con bacha, cortadora eléctrica, entre otras cosas, las cuales fueran denunciadas como sustraídas.

Todo lo recuperado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia se prosigue con la investigación