Interceptaron un camión con documentaciones adulteradas

En un operativo vial, montado cerca del acceso a la localidad de Caá Catí, interceptaron un camión cargado con troncos que circulaba por el corredor vial de la Ruta Provincial 5 y tras un control de rutina, verificaron irregularidades en las documentaciones del vehículo de carga.



Trabajó personal de la Comisaría de Distrito Caá Catí, con la Dirección de Seguridad Vial y la Policía Rural y Ecológica del lugar, todos dependientes de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.



El operativo se desarrolló sobre el corredor provincial y avenida 12 de Octubre, donde demoraron la marcha de un G.M.C modelo 9500 conducido por un hombre mayor de edad, a quien solicitaron las documentaciones correspondientes para ese tipo de traslado, ya que llevaba una pesada carga de troncos.



El chofer exhibió documentaciones que a simple vista dejaban entrever adulteradas, por lo cual y bajo las formalidades legales se procedió a realizar las actas de infracción de tránsito correspondientes.

Quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno.