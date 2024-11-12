¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

GENERAL PAZ

Interceptaron un camión con documentaciones adulteradas

En plena Ruta 5 demoraron la marcha del vehículo cargado con pesados troncos.

Por El Litoral

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 18:46

En un operativo vial, montado cerca del acceso a la localidad de Caá Catí, interceptaron un camión cargado con troncos que circulaba por el corredor vial de la Ruta Provincial 5 y tras un control de rutina, verificaron irregularidades en las documentaciones del vehículo de carga.


Trabajó personal de la Comisaría de Distrito Caá Catí, con la Dirección de Seguridad Vial y la Policía Rural y Ecológica del lugar, todos dependientes de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.


El operativo se desarrolló sobre el corredor provincial y avenida 12 de Octubre, donde demoraron la marcha de un G.M.C modelo 9500 conducido por un hombre mayor de edad, a quien solicitaron las documentaciones correspondientes para ese tipo de traslado, ya que llevaba una pesada carga de troncos. 


El chofer exhibió documentaciones que a simple vista dejaban entrever adulteradas, por lo cual y bajo las formalidades legales se procedió a realizar las actas de infracción de tránsito correspondientes.
Quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno.

