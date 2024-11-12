¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ituzaingó: un motociclista intentó evadir un control policial

Se trata de un joven de Misiones que fue demorado con una motocicleta sin documentaciones

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 19:38

Sobre la Ruta Nacional 12, un motociclista se encontró un control policial de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó y decidió acelerar para tratar de escapar. Pese a ello, fue seguido y demorado, donde comprobaron que carecía de todas las documentaciones de rodado que conducía.
El joven, identificado como Fernando Ramón V. de 25 años y domiciliado en Posadas, Misiones, se movilizaba en una Rouser NS200 y al evitar el retén policial puso en riesgo su integridad física y la del personal policial. 
Una vez demorado fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ituzaingó tras comprobarse que no contaba con ninguna documentación requerida y la motocicleta quedó en custodia policial.
 

