Lluvia en Corrientes Vamos Corrientes Lisandro Almirón
GENDARMERÍA NACIONAL

Incautaron millonaria carga de viagra, anabólicos y cubiertas de contrabando

También secuestraron cigarrillos ingresados por fuera de Aduana, en operativos realizados en Chaco.
 

Por El Litoral

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 19:05

En corredores viales de la vecina provincia del Chaco, Gendarmería Nacional decomisó este martes millonarios cargamentos de contrabando, en lo que secuestró Sidenafilo (viagra) anabólicos, cigarrillos y cubiertas por supuesta infracción a la Ley 22.415.


El primer procedimiento realizaron efectivos del Escuadrón 51 "Fontana" en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén. Detectaron en el interior de un transporte de cargas generales 100 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que fueron secuestrados con intervención de Afip-DGA por presunta infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, con un valor de $130 mil.


Además, en la base del Escuadrón, los efectivos de la Sección Vial "Basail" procedieron a la apertura de 50 encomiendas que fueron interdictadas en infracción a la Ley 22.415. 
La mercadería contenida totaliza un avalúo de $25 millones, entre lo que se hallaron 128 cubiertas de distintas marcas y rodados que escondían 542 cartones de cigarrillos.
Además, incautaron 200 cajas de Estonazolol, que son utilizados como esteroides anabólicos, y 50 blisters de Sidenafilo, utilizados como estimulante sexual.
La Fiscalía y el Juzgado Federal de Resistencia tomó intervención.

