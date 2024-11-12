Curuzú Cuatiá: un tren chocó a un vehículo que se cruzó en las vías

En un hecho que causó gran susto y que por fortuna solo acabó con daños materiales, una formación ferroviaria embistió a una camioneta en la mañana de este martes en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

En el vehículo circulaban un hombre y un menor de edad, quienes resultaron ilesos.

Desde la Dirección de Tránsito de la ciudad se informó que el siniestro vial ocurrió por calle Don Bosco donde la formación del Tren de Cargas arrolló a una Ford Eco Sport que cruzaba sobre el paso nivel.

El vehículo terminó destrozado en su parte delantera, indicó el portal El Diario de Curuzú donde mencionaron además que el conductor habría manifestado que se encandiló por el sol.El tren logró detenerse varios metros más adelante y se solicitó la presencia de la Policía y la Dirección de Tránsito quienes labraron las actas correspondientes.Fotos: El Diario de Curuzú