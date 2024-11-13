¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Un menor llorando fue rescatado cuando intentaba subir al puente Belgrano

Policías de Caminera interceptaron a un joven de 15 años, a quien calmaron antes de llevarlo a ser atendido.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de noviembre de 2024 a las 19:22

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, apostados en el control caminero N°6, actuaron con rapidez al ver cerca las 20 del martes a un joven que subía hacia la estructura del Puente "General Belgrano", afectado emocionalmente.


El personal de guardia apostado sobre la Ruta Nacional 16, Kilómetro 0, había observado a una persona que subía en contramano y a pie por la banda Sur. Decidieron seguirlo y al acercarse notaron que se encontraba muy nervioso y por ratos se quebraba en llantos. Iniciaron una conversación con esta persona que dijo tener 15 años y domiciliarse en el barrio Lomas de la Capital correntina.


En su estado de desesperación admitió además su intención de arrojarse a las aguas del Río Paraná. Los efectivos lograron calmarlo antes de invitarlo a que los acompañe hasta puesto policial, a lo cual accedió, después de mantener una charla tranquilizadora.  


Lo condujeron hasta la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1, donde se avanzó con los trámites legales, se puso en conocimiento a la Fiscalía, al Juzgado de Menores y se le brindó la contención adecuada.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD