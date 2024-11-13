Un menor llorando fue rescatado cuando intentaba subir al puente Belgrano

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, apostados en el control caminero N°6, actuaron con rapidez al ver cerca las 20 del martes a un joven que subía hacia la estructura del Puente "General Belgrano", afectado emocionalmente.



El personal de guardia apostado sobre la Ruta Nacional 16, Kilómetro 0, había observado a una persona que subía en contramano y a pie por la banda Sur. Decidieron seguirlo y al acercarse notaron que se encontraba muy nervioso y por ratos se quebraba en llantos. Iniciaron una conversación con esta persona que dijo tener 15 años y domiciliarse en el barrio Lomas de la Capital correntina.



En su estado de desesperación admitió además su intención de arrojarse a las aguas del Río Paraná. Los efectivos lograron calmarlo antes de invitarlo a que los acompañe hasta puesto policial, a lo cual accedió, después de mantener una charla tranquilizadora.



Lo condujeron hasta la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1, donde se avanzó con los trámites legales, se puso en conocimiento a la Fiscalía, al Juzgado de Menores y se le brindó la contención adecuada.