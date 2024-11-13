Goya: recordaron a Loan a 5 meses de su desaparición

Cerca de las 19 de este miércoles, familiares de Loan, e integrantes de la sociedad marcharon por las calles de Goya, tras reunirse en la plaza Mitre de esa ciudad, donde se recordó la aciaga fecha, al cumplirse 5 meses de la desaparición del niño en la localidad de 9 de Julio.

Fue organizado por la Red Infancia Robada, que lidera la hermana Martha Pelloni, cuyos miembros se mantienen activos en la lucha de este y muchos otros casos que conmueven al país.Desde la localidad de 9 de Julio se trasladaron dos de los hermanos mayores del chico desaparecido, como ser José y César Peña así como integrantes de la familia y la comunidad en general.Por la desaparición del niño de 5 años, hay siete detenidos por la causa troncal, como ser los propios tíos Laudelina Peña y su marido Antonio Benítez y los matrimonios de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapí, así como Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava y el excomisario Walter Maciel.

Por una causa conexa fueron procesados diez supuestos asesores que se presentaron en nombre de la Fundación Lucio Dupuy con prisión preventiva por presuntamente haber entorpecido la investigación. Se trata del psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, Verónica Machuca Juni, los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López y el oficial primero de la Policía de la Ciudad Leonardo Rubio.La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado.Fueron imputados de privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. A pesar de los cargos en su contra, Rubio, Cutaia, Taborda, Cañete, Noguera, Núñez y López fueron excarcelados por la Cámara Federal de Corrientes el pasado 23 de octubre.