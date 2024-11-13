Contrabando y evasión fiscal: incautaron mercadería por $112 millones

Desbarataron una organización que se dedicaba a realizar millonarias compras en países vecinos, que ingresaban al país como contrabando. La Gendarmería Nacional realizó allanamientos en un domicilio particular y en un comercio de la localidad de Santa Rosa, donde secuestró $3.343.150 en moneda nacional, $2.250 dólares estadounidenses, $330 pesos bolivianos, dos camionetas, un dispositivo de grabación de cámaras de videovigilancia, máquinas de contar billetes, teléfonos celulares y mercadería de los rubros textil, calzado y juguetería valuada en $113.821.170.

Se llegó hasta los lugares mediante una investigación que desplegaron efectivos del Escuadrón 48 “Corrientes”, que inició después de un operativo en el que detectaron que una persona llevaba adosado al cuerpo billetes por un valor $1.900.000 en efectivo, cuya procedencia no supo justificar.En ese contexto, el grupo de trabajo especializado en delitos económicos y financieros determinó que la maniobra formaba parte de una red de contrabando de mercaderías de Bolivia y Paraguay, integrada por varias personas que realizaban numerosos viajes.

En los allanamientos participaron además personal de Administración de Aduana y de la Dirección de Migraciones. El Juzgado Federal de Goya dispuso el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”. Además, los involucrados están supeditados a la causa, enmarcada en los presuntos delitos de contrabando de mercaderías y evasión fiscal.