aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Secuestraron una moto y detuvieron a un implicado por el robo millonario en una avenida

Sucedió el lunes por avenida Armenia y apresaron a uno de los acusados del delito.

Por El Litoral

Jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 08:34

La Policía de Corrientes informó que tras un arduo trabajo investigativo sobre el robo millonario ocurrido en la avenida Armenia,  lograron apresar a una persona, incautar elementos, y secuestrar una motocicleta de marca Honda Titán. 

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles y en la noche se produjeron diversos allanamientos para encontrar a los culpables. 

La Dirección de Investigación Criminal (DIC) junto a otras áreas de la Policía, se movilizaron con rapidez, en la recolección de evidencias sobre el hecho delictivo ocurrido en el mencionado corredor y calle Zacarias Sánchez.

El paciente trabajo desplegado derivó en el pedido de diversas órdenes de allanamiento que se concretaron el miércoles.

Hasta el momenot, lograron la aprehensión de un hombre conocido como "Conejo" Ruiz Diaz -mayor de edad- y el secuestro preventivo de prendas de vestir, un casco de seguridad de motocicletas, y teléfonos celulares entre otras cosas.

Según explicaron, estos elementos guardarían relación directa con el hecho delictivo que se investiga por lo cual el detenido fue puesto a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.

