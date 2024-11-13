Incautaron 100 kilos de carne vacuna de una faena ilegal

Dos personas fueron demoradas el martes por la noche por personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital, que interceptó una camioneta con 100 kilos de carne de un animal vacuno que habría sido faenado en la zona del Parque Industrial del Barrio Santa Catalina.

Un móvil policial, demoró el avance de una Mitsubishi L200 gris, conducido por Mario Emanuel Z. acompañado por Cristian Fernando C. , quienes admitieron haber faenado el animal en un campo dentro del parque.

En la inspección del vehículo, se encontraron con los cortes cárnicos y diversas herramientas de faena. Los ocupantes y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la mencionada dirección, donde se procedió al secuestro de todo y a la aprehensión de los individuos.

La Fiscal de Turno, Dra. Patricia Mariela Armendia, ordenó el inicio de actuaciones judiciales por supuesta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino.