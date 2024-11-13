Un hombre fue detenido con droga en un "kiosco narco"

Cerca de las 21 de este miércoles, un hombre fue aprehendido tras el allanamiento a un domicilio de calle Necochea 2104 Barrio San Pablo donde detectaron la existencia de un "kiosco narco".

Según se informó, la Dirección General de Delitos Complejos, allanó un inmueble en colaboración con la Fiscalía con una orden del Juzgado de Garantías. Procedieron a la demora de una persona tras encontrar estupefacientes.



Acudió ante ello la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que procedió al secuestro de $28.500 en billete de distintas denominaciones, sustancia en polvo que al ser sometida al test de orientación arrojó positivo para cocaína con un peso total de 28 gramos.

Además, incautaron una sustancia vegetal que también fue expuestas a los reactivos químicos del narcotest que confirmó que se trataba de marihuana con un peso total de 11 gramos, varios recortes, balanza digital, y teléfono celular, entre otros elementos.Conforme al resultado del allanamiento desde el Juzgado Federal en turno se dispuso la detención del involucrado y el secuestro de todos los elementos antes mencionados por supuesta infracción a la Ley 23737.