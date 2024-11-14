Una pareja llevaba 300 kilos de carne de carpinchos

Sobre la Ruta Nacional 123, en jurisdicción de Mercedes, demoraron un automóvil con 300 kilos de carne de carpincho, producto de una cacería furtiva que al parecer fue cometida en la zona de los Esteros del Iberá.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes que detuvo el avance de un Volkswagen Voyage durante un control vehicular montado en el kilómetro 180 del mencionado corredor vial.

Durante el operativo de rutina los efectivos notaron una carga extra en el baúl del automóvil, por lo cual solicitaron a los ocupantes la apertura para una inspección.

En ese contexto se encontraron con trece bolsas que contenían 300 kilos aproximadamente de carne de carpincho.

El conductor, Julio César B. y su esposa, Malena Judit Á. fueron trasladados hasta la base de la dependencia policial para su identificación tras lo cual se informó a la Fiscalía Rural.

El vehículo junto con la carne fueron secuestrados por orden de la autoridad competente.

Además procedieron a contabilizar la carga y confirmaron que trasladaban 19 animales que fueron faenados de manera ilegal, producto de cacería furtiva.

El caso fue caratulado como "supuesta infracción a la Ley Nº 22.421, artículo 25 en protección a la depredación de la fauna silvestre de la provincia de Corrientes.