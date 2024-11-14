Tras un allanamiento incautaron marihuana y cocaína

La Policía de Corrientes secuestró marihuana, cocaína y demoró a un hombre mayor de edad, relacionados presuntamente a una causa que se investiga.

El hecho tuvo lugar en horas de la noche del miércoles por calle Necochea en barrio San Pablo de la ciudad de Corrientes.

Efectivos lograron hallar y secuestrar durante un allanamiento a un domicilio dinero en efectivo, una balanza, recortes varios, teléfono celular, como así también sustancias de dudosa procedencia.

Al respecto se realizó el correspondiente narco test, el cual arrojo positivo para marihuana y cocaína, detallaron.

Cabe señalar además, que en el lugar se procedió a la demora de un hombre mayor de edad quien, junto con lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.