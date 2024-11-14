¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
Corrientes

Tras un allanamiento incautaron marihuana y cocaína

Al respecto existe un hombre demorado. 

Por El Litoral

Jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 09:01

La Policía de Corrientes  secuestró marihuana, cocaína y demoró a un hombre mayor de edad, relacionados presuntamente a una causa que se investiga.

El hecho tuvo lugar en horas de la noche del miércoles  por calle Necochea en barrio San Pablo de la ciudad de Corrientes.

Efectivos lograron hallar y secuestrar durante un allanamiento a un domicilio dinero en efectivo, una balanza, recortes varios, teléfono celular, como así también sustancias de  dudosa procedencia.

Al respecto se realizó el correspondiente narco test, el cual arrojo positivo para marihuana y cocaína, detallaron. 

Cabe señalar además, que en el lugar se procedió a la demora de un hombre mayor de edad quien, junto con lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.

