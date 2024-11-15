Generación Zoe: mientras sigue el juicio Cositorto anuncia su incursión en política

En el Tribunal de Juicio de Goya continúa el debate contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados por la causa que investiga a la presunta asociación delictiva conocida como Generación Zoe.
En ese marco declaró Maximiliano Batista, vicepresidente de la supuesta organización delictiva, luego lo hizo un testigo y por último dio su versión de los hechos Lucas Damián Camellino.
Mientras se avanza con el proceso judicial, el líder de Generación Zoe, Leonardo Nelson Cositorto desde la cárcel anunció que el año que viene se presentará como candidato a diputado nacional. Habló con la Agencia Noticias Argentinas donde expresó que “no sé en qué partido, pero estoy evaluando en Córdoba o Buenos Aires”, lanzó y a la vez opinó sobre un films. “La película es vergonzosa. Usaron mi marca, mi nombre, los mismos muebles de las oficinas que están, supuestamente, en resguardo judicial. Contrataron actrices que dan veredictos anticipados. Yo no entiendo cómo la justicia no interviene”, se preguntó.
Por otra parte señaló que “nosotros no aceptábamos ni la asociación ilícita, ni las estafas, era simplemente una reparación integral a personas que habían participado en el fideicomiso y como no era una cantidad muy abultada mi abogado, Guillermo Dragotto, le dijo a Pablo Fleitas, querellante, que íbamos a escuchar una propuesta”.
“Primero nos dicen 396 mil dólares, pero habíamos cerrado en 170 mil dólares, aun así la fiscalía no nos autorizó a cerrar la reparación”.
Por otra parte anticipó que “voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8.00 y voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo”.
Con respecto al avance del juicio, continuará el miércoles 20 de noviembre por la mañana y la tarde con la declaración de más testigos, según se anunció.
“l Tribunal está compuesto por el doctor Ricardo Carbajal como presidente, y los doctores Jorge Carbone y Julio Duarte como vocales.