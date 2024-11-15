Atraparon a dos personas por el robo y faena de ovejas en Curuzú Cuatiá

En la zona rural de Curuzú Cuatiá, dos personas fueron sorprendidas en la noche del jueves con cuatro ovejas recién faenadas, las cuales pertenecerían a campos cercano al lugar donde fueron demorados por la Ruta Provincial Nº 25.

El procedimiento realizaron efectivos de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de esa ciudad, en el marco de recorridas en prevención de delitos. Los hombres, identificados como Manuel Oscar M. y Diego Agustín C. fueron se movilizaban en una motocicleta Zanella 125 cc.

En su poder encontraron carne de cuatro ovejas faenadas y armas blancas.

Quedaron detenidos a disposición del Fiscal Rural de Curuzu Cuatiá quien los imputó en una causa por abigeato ya que las ovejas habrían sido robadas de un campo de la zona.