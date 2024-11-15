Murió un exmiembro de la peligrosa banda de “Pajarito”

Murió este viernes en la ciudad de Corrientes Rodrigo Alejandro Olivera (26), quien permanecía en calidad de detenido, por una condena que recibió en abrir último a 8 años de prisión, por una de las causas en las que estaba imputado, ya que formaba parte de la peligrosa banda de “Pajarito” Da Rosa, de Alvear.

Fuentes calificadas precisaron que el deceso ocurrió mientras permanecía internado en un centro de salud, por un diagnóstico de pulmonía crónica y tuberculosis. Anoche, los restos de Olivera fueron trasladados hasta Alvear, para ser inhumados.

Se hallaba alojado en la Unidad Penal N°6 de San Cayeteno, donde llegó hace seis meses, procedente de Santo Tomé.

Según detallaron, integró durante un largo tiempo la organización delictiva de José Da Rosa, alias “Pajarito”, acusada de varios robos violentos a estancieros de la costa del río Uruguay y de piratería del asfalto en ese tramo del corredor de la Ruta Nacional 14.

Olivera se había fugado a Brasil donde permaneció unos meses hasta que cayó junto a un cómplice Martín Velázquez en abril de 2018, el estado brasileño de Itaquí. La policía del vecino país les incautó armas.

En febrero de ese mismo año,“Pajarito” Da Rosa, líder de la organización, terminó muerto tras un enfrentamiento con la Policía de Corrientes, después de atrincherarse y matar al jefe de la comisaría local el comisario Miguel Ángel “El Tigre” Duarte.

En total fueron apresados diez de los miembros de esa banda que se caracterizaba por la violencia de sus golpes.