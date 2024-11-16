¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Murió un menor tras un choque entre un auto y una moto 

El siniestro se registró en horas de la madrugada de este sábado en una localidad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 11:25

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un menor de 17 años tras un siniestro vial en la localidad correntina de San Miguel. 

Efectivos policiales fueron alertados de que por ruta Nacional N° 118, km 121, se habría registrado un choque entre un auto y una motocicleta. 

El mismo, tuvo como protagonistas a una motocicleta de 110cc, guiada por un menor de 17 años de edad y un automóvil marca Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad.

A consecuencia del siniestro, el menor de 17 años de edad, perdió la vida en el lugar.

 

