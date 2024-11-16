Tras allanamientos secuestraron elementos relacionados a un robo

La Policía de Corrientes informó este sábado que tras una serie de allanamientos lograron incautar elementos de interés para una causa que se investiga.

El hecho tuvo lugar en horas de la mañana, en el marco de un caso de robo bajo la modalidad de inhibidores en la Costanera Juan Pablo II.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio ubicado en calle Cádiz al 3500 y otro en el barrio Güemes de la Capital correntina.

Durante las acciones, se logró el secuestro de una gran cantidad de elementos informáticos, además de otros objetos vinculados al hecho investigado.

Las autoridades continúan trabajando en el caso para esclarecer los detalles del robo y llevar a los responsables ante la Justicia.