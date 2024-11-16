Encontraron sana y salva a una joven que era buscada hace un mes en Corrientes

Apareció sana y salva la joven chaqueña que era buscada en Corrientes, informaron fuentes oficiales.

En el marco de las tareas investigativas desplegadas por la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas de Chaco junto a la Policía de Corrientes, encontraron a la joven de 27 años en un domicilio ubicado por calle Necochea.

Según la información oficial, al momento del hallazgo la joven se encontraba en buenas condiciones de salud.

Por estos motivos se desactivó el protocolo de búsqueda.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.

El Caso

La búsqueda se inició este viernes 15 de octubre después que su hermano Fernando Bolaños se presentara ante la dependencia policial a solicitar ayuda para poder ubicarla. Explicó que desde el 19 de octubre no tienen noticias suyas.

Detalló que ella decidió viajar a la Capital correntina, donde alquiló un departamento sobre la avenida Pedro Ferré, en cercanías del cruce con avenida Chacabuco.

Admitió que desconocía qué tipo de trabajo había conseguido y por el hecho ya trabaja la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chaco, que a su vez solicita a la población datos que pudieran aportar de este mujer.

Los familiares consideran extraño que Vanesa no se haya conectado los últimos tiempos en sus redes sociales y tampoco responde a llamadas a su teléfono celular.

Sospechan de una mujer quien le habría dado trabajo para que se instale en la ciudad de Corrientes. El último contacto que tuvieron de ella fue el Día de la Madre cuando pidió disculpas por no poder estar con ellos.