Recapturaron a un joven que se fugó de una comisaría

En un operativo realizado este sábado en el barrio Itatí de Saladas, la Policía logró recapturar a un joven que el pasado miércoles 13 se había fugado de la Comisaría Primera de esa localidad. Se trata de Kevin Alexis Borges Escalante alias "Chinito", quien posee se halla involucrado en varios hechos delictivos.

Este joven antes de su fuga, había sido detenido en las Cuatro Bocas, después que descendiera de un colectivo procedente de Villa María Provincia de Córdoba.

Por tareas de inteligencia lograron saber que regresaría a Corrientes, donde era buscado en principio por una causa de robo simple. Aunque también aparece implicado en otros delitos. Después de ser aprehendido fue conducido hasta la Comisaría Primera, donde logró fugarse.

En virtud del hecho, la Policía desplegó trabajos de inteligencia en colaboración con la Fiscalía en turno hasta que logró ubicar la guarida del joven fugitivo. La recaptura se logró mediante un trabajo conjunto de de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas con personal de la Comisaria de Distrito Segunda, Unidad Regional VII°, Brigada de Investigaciones, GTO, y PRIAR de esa localidad,