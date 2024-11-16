¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LA PATRIA

Atraparon a un joven con pedido de captura de Córdoba

La persona de 28 años era requerida desde hace un año por la Fiscalía de Río Cuarto por “daño y desobediencia”.
 

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 21:09

En el área urbana de Paso de la Patria, demoraron en la madrugada de este sábado a dos hombres y una joven mujer, que deambulaban en una zona comercial, sin poder justificar su presencia. 
Fue un trabajo de los efectivos de la División de Investigación Criminal de la Comisaría de Distrito de Paso de la Patria.
Tras ser identificados, pudieron comprobar que uno de ellos tenía pedido de captura ante la Unidad Judicial N° 2, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación de Río Cuarto, Córdoba. 
La orden de detención había sido emitida el 19 de octubre del 2023 por el delito “daño y desobediencia a la autoridad” en perjuicio de una mujer. Ante ello, el hombre, identificado como Emanuel Jorge Cejas (28 años) fue puesto a disposición de la Justicia.

