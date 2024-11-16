Atraparon a un joven con pedido de captura de Córdoba

En el área urbana de Paso de la Patria, demoraron en la madrugada de este sábado a dos hombres y una joven mujer, que deambulaban en una zona comercial, sin poder justificar su presencia.

Fue un trabajo de los efectivos de la División de Investigación Criminal de la Comisaría de Distrito de Paso de la Patria.

Tras ser identificados, pudieron comprobar que uno de ellos tenía pedido de captura ante la Unidad Judicial N° 2, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación de Río Cuarto, Córdoba.

La orden de detención había sido emitida el 19 de octubre del 2023 por el delito “daño y desobediencia a la autoridad” en perjuicio de una mujer. Ante ello, el hombre, identificado como Emanuel Jorge Cejas (28 años) fue puesto a disposición de la Justicia.