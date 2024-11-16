Un hombre mató a su mamá mientras efectuaba disparos en estado de ebriedad

Una mujer de 63 años murió en el Paraje Escorza Cué de la localidad de Itatí, luego de recibir un balazo en el cuello mientras permanecía sentada en el patio de su casa, en lo que habría sido un disparo accidental de su propio hijo que estaba alcoholizado.

Fuentes policiales confirmaron que el luctuoso episodio se registró a las 16 del viernes en un domicilio ubicado a la altura del kilómetro 1.127 de la Ruta Nacional 12.

De acuerdo con el relato coincidente de familiares y vecinos Gregorio Luciano Maciel, 39 años, apodado "Chole" lanzaba disparos al aire con una pistola. "Estaba borracho", afirmaron sus hermanas de 31 y 27 años, que fueron entrevistadas por los investigadores policiales que llegaron desde la Comisaría Distrito de Itati.

Las mujeres dijeron además que el disparo mortal se produjo cuando intentaba recargar el arma, donde se dio la detonación y el impacto fue al cuello de su mamá.Los móviles C- 412, y P-718 al arribar a la zona, ya se encontraron con una ambulancia del hospital local con un médico y personal policial de Seguridad Vial del Destacamento "El Abra".

Dueño de casa

La prevención policial fue atendida por el dueño de casa Gregorio Luciano Maciel, 61 años, quien entregó un arma de fuego una pistola calibre 22 marca Bersa, con su cargador sin proyectiles. Admitió que su hijo de 39 años habría disparado a su madre -esposa de Maciel- Ramona Francisca Ibarra, de 63 años, provocándole la muerte.

La persona fallecida se hallaba en el patio de la vivienda más precisamente en una galería sentado en una silla, tapada con una sábana sin signos vitales según determinó el médico que llegó desde el centro de salud local.

La titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Patricia Mariela Armendia dispuso la aprehensión del acusado del hecho, a quien además le practicaron el test de alcoholemia que fue realizado por personal técnico de la Unidad Regional I, que arrojó resultado positivo de alcohol en sangre de 1,11 g/l.Ordenó el inicio de actuaciones por "supuesto homicidio calificado", el secuestro preventivo del arma, y se practique el examen cadavérico a la mujer fallecida, entre otras pericias.Al acusado del hecho lo trasladaron hasta la Comisaría de Paso de la Patria donde quedó alojado, hasta tanto se defina su situación legal.