Encontraron el cuerpo de un pescador a orillas del río Paraná

La Policía de Corrientes informó que el cuerpo de un hombre fue encontrado en el río Paraná en la localidad de Bella Vista.

El hecho ocurrió el lunes en la zona costera de dicha localidad.

Según la información oficial, se trata de un hombre de 30 años de edad, quien estaba desaparecido desde el 16 de noviembre.

Las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, señalan que el sujeto había estado pescando en la zona conocida como "La Crusita".

Por ello, se inició una investigación para identificar las causas de su muerte, hasta el momento la hipótesis de la policía es que se cayó al agua y se ahogó.

Al respecto, se dio intervención a la autoridad fiscal en turno y se llevaron a cabo las diligencias del caso.