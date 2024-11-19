Caso Loan: se filtró un nuevo audio de Laudelina Peña con sorprendentes revelaciones

La Justicia Federal de Corrientes recibió un audio, el pasado viernes, que descoloca a la investigación en el caso de la desaparición de Loan Peña. El archivo original es una conversación de 17 minutos y en él se escucha hablar a una mujer que sería Laudelina Peña, tía del niño, haciendo mención de que el menor fue atropellado.

Para la Justicia de Corrientes, los participantes de la conversación son el comisario general Héctor Rodríguez, jefe de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, y Laudelina Peña (45). Allí, Laudelina contó la versión de la justicia de Corrientes, sobre el caso: que Loan fue atropellado por el marino Carlos Pérez (62) y su esposa María Victoria Caillava (52).

El audio de Laudelina Peña sobre qué le pasó a Loan

La versión que menciona Laudelina en el audio se dio por "mentirosa" en un principio y se descartó. Sin embargo, la difusión de la grabación tiene sus particularidades. En ella, el comisario Rodríguez le va haciendo preguntas a las que contesta con cautela y tranquilidad, y parece bastante natural.

El comisario se muestra confiable para que hable y no induce las respuestas. Allí, oculta que está grabándola. Este audio tan peculiar estaba en el celular de Olga Cortese (56), una grafóloga que declaró en el expediente el viernes pasado.

La participación de la grafóloga Cortese en el caso

En su testimonial, Cortese confirmó que los primeros días del caso analizó las firmas de tres de los sospechosos (Antonio Benítez , Mónica Millapi y Daniel Ramírez). Fue a pedido de María Lezcano (40), una mujer que había hecho un curso en su academia y que se presentó como abogada y perito en distintas oportunidades.

Cortese le mandó un informe, pero comenzó a sospechar que algo andaba mal con Lezcano. Intentó ubicarla como abogada y no encontró nada. Fue entonces cuando se enteró por los medios de que había presentado a la policía de Corrientes el informe grafológico a su nombre. Se lo había robado y, cuando la confronto –siempre según ella–, Lezcano la amenazó.

"Lezcano me dice que habían querido desviar la causa, que en la laguna había un yacaré y que se había comido al menor y que el resto era todo armado, que no era una desaparición de persona", contó Cortese y agregó que Lezcano dijo haber sido convocada por el comisario Walter Maciel (43, actualmente detenido) y tenía acceso a todo y le mandaba un sinnúmero de fotos y audios, entre ellos el de Laudelina contando el "accidente".

Lezcano está sospechada de ser una mitómana. Dijo ser abogada de la Universidad de Novara Norvosisino, Italia (que no se pudo constatar que existiera) y que no puede ejercer en Argentina porque tiene que validar su título, en una declaración a la Justicia correntina el 4 de noviembre pasado.

La Justicia ratificó la prisión preventiva para el excomisario Walter Maciel

La Cámara Federal de Corrientes ratificó la prisión preventiva del excomisario Walter Adrián Maciel. La defensa de Maciel apuntaba a obtener la domiciliaria, pero la Justicia evitó liberarlo.

Esta decisión de la Justicia se dio tras un recurso de apelación presentado por la defensa del excomisario, que buscaban llegar a la prisión domiciliaria. La Justicia considera que liberar a Maciel implicaría un entorpecimiento de la causa o peligro de fuga.

Ámbito