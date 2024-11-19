¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ZONA RURAL DE SALADAS

Rescataron un mono carayá herido y lo pusieron en rehabilitación

Personal de la Policía Rural logró reducirlo y ponerlo en resguardo con especialistas del Centro Aguará

Por El Litoral

Martes, 19 de noviembre de 2024 a las 19:36

Este martes, efectivos de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de Saladas logró capturar con éxito a un mono carayá marcho, que presentaba una grave herida, tras lo cual fue puesto a disposición de profesionales del Centro de Conservación Silvestre "Aguará".


Los policías actuaron después de recibir el llamado telefónica de una vecina de la localidad  informando sobre la presencia del animal herido en su domicilio ubicado en la Primera Sección rural Lomas.
Una comisión a cargo del oficial ayudante Iván Lovato Torrez se dirigió al lugar y procedió a capturar al animal que tras ser examinado descubrieron heridas de vieja data en la zona de la paleta y el cuarto trasero, explicaron.


Inmediatamente, se dio aviso al Centro de Conservación Silvestre "Aguará", que se encargará de administrar los medios necesarios para su traslado, con el objetivo de realizar su curación y rehabilitación. 
El mono se encuentra actualmente bajo resguardo en la sede de la Unidad Especial de Policía Rural que lo trasladará al centro Aguara.

