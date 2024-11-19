Hallaron seis animales vacunos robados en un camión jaula

En un operativo llevado a cabo por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, detectaron seis animales vacunos que eran buscados por una denuncia de abigeato, tras demorar el avance de un camión jaula por la Ruta Provincial 83.

Según detallaron, los efectivos que llevaban a cabo un trabajo de verificación de documentación vehicular e identificación de personas frenaron el avance de un camión Ford Cargo 1722, en el cual transportaban ilegalmente 12 animales vacunos.

Indicaron que el conductor no pudo presentar documentación alguna que pudiera acreditara la propiedad de la hacienda. Solo argumentó que pertenecían a un productor local.Una vez secuestrados los animales personal de la Policía Rural determinó que al menos seis eran robados por lo cual el productor y el camionero fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.