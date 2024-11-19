¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo
SAN LUIS DEL PALMAR

Incautaron estupefacientes y recuperaron herramientas sustraídas

Dos personas fueron detenidas en tanto que también incautaron plantas de cannabis.

Por El Litoral

Martes, 19 de noviembre de 2024 a las 20:08

Como resultado de una investigación iniciada tras la denuncia del robo de herramientas de albañilería, se llevaron a cabo sendos allanamientos en la localidad de San Luis del Palmar donde recuperaron los objetos buscados e incautaron plantas de cannabis y restos de marihuana. 


Por el hecho, la Fiscalía en turno que guió todo el proceso legal, dispuso la aprehensión de dos personas.
Se trató de un trabajo desplegado por efectivos de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, División Investigación Criminal de la Unidad Regional I, con la colaboración de personal de la División Canes y GTO de esa localidad.


En el marco de la investigación del legajo judicial allanaron dos domicilios, uno de ellos por calle Buenos Aires y la Ruta Provincial 5, y el otro, por calle Rito Portillo S/N, de la localidad, donde recuperaron herramientas de albañilería vinculadas con la causa.
Además, se encontraron con plantines de marihuana en proceso de germinación, y una bochita de polietileno con sustancias de origen vegetal que, por sus características se trataría de marihuana. Procedieron al secuestro preventivo de todo y se dará intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
Dos personas fueron aprehendidas, junto con todo lo secuestrado e incautado.
 

