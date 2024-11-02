¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Libertad Avanza José Ignacio Vamos Corrientes
Corrientes

Detuvieron a un hombre por el robo de una moto a punta de arma

El robo se registró el jueves a la noche en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 02 de noviembre de 2024 a las 12:01

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por el robo de una motocicleta a punta de arma en el barrio Villa Chiquita de la capital correntina. 

El hecho se registró el jueves pasado por calle Obispo Niela, entre General Paz y Necochea, cuando dos delincuentes abordo de una moto Titan apuntaron con un arma de fuego a una persona y le robaron una moto marca Honda Wave de 110cc. 

Ante el caso, los efectivos de la Policía de Corrientes iniciaron investigaciones y lograron demorar a un hombre mayor de edad. 

Asimismo, recuperaron una motocicleta marca Honda Wave de 110cc, la cual está relación con el hecho que se investiga.

El demorado y la motocicleta secuestrada, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria Quinta Urbana, donde se llevan adelante las diligencias del caso.

