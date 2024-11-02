Detuvieron a un hombre por el robo de una moto a punta de arma

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre por el robo de una motocicleta a punta de arma en el barrio Villa Chiquita de la capital correntina.

El hecho se registró el jueves pasado por calle Obispo Niela, entre General Paz y Necochea, cuando dos delincuentes abordo de una moto Titan apuntaron con un arma de fuego a una persona y le robaron una moto marca Honda Wave de 110cc.

Ante el caso, los efectivos de la Policía de Corrientes iniciaron investigaciones y lograron demorar a un hombre mayor de edad.

Asimismo, recuperaron una motocicleta marca Honda Wave de 110cc, la cual está relación con el hecho que se investiga.

El demorado y la motocicleta secuestrada, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria Quinta Urbana, donde se llevan adelante las diligencias del caso.