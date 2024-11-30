Interceptaron un vehículo en el que trasladaban ovejas faenadas

En un operativo de prevención de delitos en, personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar interceptó alrededor de las 9 de este sábado a un automóvil en el kilómetro 39 de la Ruta Provincial 5, en el cual trasladaban de manera ilegal tres ovejas faenadas.

Fue en cumplimiento del plan operacional de Seguridad Rural y Ecológica diagramando por la Jefatura de Policía, en el que comprobaron el trasporte sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal.

Se trataba de un Peugeot 307 negro, que era conducido por Pedro Daniel R. que avanzaba en dirección a la mencionada localidad.Durante la revisión, los efectivos solicitaron verificar el interior del vehículo, y en esas circunstancias se encontraron con tres bolsas de arpillera dentro de las cuales hallaron tres ovejas carneadas que eran transportadas ilegalmente.Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno quien ordenó iniciar acciones por infracción al artículo 206 del Código Penal en vigencia.