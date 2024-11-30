¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SAN LUIS DEL PALMAR

Interceptaron un vehículo en el que trasladaban ovejas faenadas

En un operativo que se realizó en horas del día viernes en una localidad de corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 30 de noviembre de 2024 a las 10:39

En un operativo de prevención de delitos en, personal de la Policía Rural y Ecológica de  San Luis del Palmar interceptó alrededor de las 9 de este sábado a un automóvil en el kilómetro 39 de la Ruta Provincial 5, en el cual trasladaban de manera ilegal tres ovejas faenadas.
Fue en cumplimiento del plan operacional de Seguridad Rural y Ecológica diagramando por la Jefatura de Policía, en el que comprobaron el trasporte sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal.


Se trataba de un Peugeot 307 negro, que era conducido por Pedro Daniel R.  que avanzaba en dirección a la mencionada localidad. 
Durante la revisión, los efectivos solicitaron verificar el interior del vehículo, y en esas circunstancias se encontraron con tres bolsas de arpillera dentro de las cuales hallaron tres ovejas carneadas que eran transportadas ilegalmente.
Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno quien ordenó iniciar acciones por infracción al artículo 206 del Código Penal en vigencia.

 

 

