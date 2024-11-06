¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés plus de refuerzo Forestadora Tapebicuá
Continúa el juicio contra el entrenador Aldo Breard, acusado de abuso sexual

La próxima audiencia se realizará este viernes. 

Por El Litoral

Miércoles, 06 de noviembre de 2024 a las 11:49
FOTO: Cachito Monzón

El Poder Judicial de Corrientes informó el Tribunal compuesto por el doctor Román Facundo Esquivel como presidente y los vocales doctores; Ariel Azcona y Juan Jose Cochia, convocó este miércoles en el Tribunal Oral Penal N°2 a una nueva audiencia por el juicio que tiene como imputado al ex entrenador Aldo Breard, en la causa por abuso sexual. 

En esta oportunidad declaró el imputado y dos testigos propuestos por la querella. El debate continua el viernes 8 a las 8 horas.

Las testigos corresponden a la causa en la que se juzga a Breard por abuso sexual simple y no fueron declaradas prescriptas.

Al finalizar la audiencia el Fiscal y la Querella solicitaron que sean citadas como testigos las otras tres denunciantes cuyas causas fueron declaradas prescriptas. El debate continuará el viernes 8 desde las 8 de la mañana. 

La querella es ejercida por el doctor Conrado Rudy Pérez y la defensa está a cargo de los doctores Héctor Daniel Mierez y Aníbal Daniel González. La secretaria es la doctora Sheyla Troia. El representante del Ministerio Público es el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, doctor Jorge Omar Semhan.

