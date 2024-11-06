Continúa el juicio contra el entrenador Aldo Breard, acusado de abuso sexual

El Poder Judicial de Corrientes informó el Tribunal compuesto por el doctor Román Facundo Esquivel como presidente y los vocales doctores; Ariel Azcona y Juan Jose Cochia, convocó este miércoles en el Tribunal Oral Penal N°2 a una nueva audiencia por el juicio que tiene como imputado al ex entrenador Aldo Breard, en la causa por abuso sexual.

En esta oportunidad declaró el imputado y dos testigos propuestos por la querella. El debate continua el viernes 8 a las 8 horas.

Las testigos corresponden a la causa en la que se juzga a Breard por abuso sexual simple y no fueron declaradas prescriptas.

Al finalizar la audiencia el Fiscal y la Querella solicitaron que sean citadas como testigos las otras tres denunciantes cuyas causas fueron declaradas prescriptas. El debate continuará el viernes 8 desde las 8 de la mañana.

La querella es ejercida por el doctor Conrado Rudy Pérez y la defensa está a cargo de los doctores Héctor Daniel Mierez y Aníbal Daniel González. La secretaria es la doctora Sheyla Troia. El representante del Ministerio Público es el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, doctor Jorge Omar Semhan.